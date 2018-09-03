Названа дата открытия памятника командующему ВДВ Маргелову в Смоленске
- РИА Новости
Скульптуру разместят на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга».
Инициаторами увековечивания памяти к председателю облдумы Игорю Ляхову и сенатору от региона Францу Клинцевичу обратились представители организации «Десантное братство». Глава регионального парламента, со своей стороны, направил обращение губернатору с просьбой определить место для установки памятника.
Ранее m24 сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник Маргелову на севере Москвы.