Названа дата открытия памятника командующему ВДВ Маргелову в Смоленске

Церемония открытия памятника командующему ВДВ Василию Маргелову пройдёт 6 сентября в Смоленске, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областной думы.

Скульптуру разместят на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга».

Инициаторами увековечивания памяти к председателю облдумы Игорю Ляхову и сенатору от региона Францу Клинцевичу обратились представители организации «Десантное братство». Глава регионального парламента, со своей стороны, направил обращение губернатору с просьбой определить место для установки памятника.

Ранее m24 сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник Маргелову на севере Москвы.