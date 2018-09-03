Названа дата открытия памятника командующему ВДВ Маргелову в Смоленске

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Церемония открытия памятника командующему ВДВ Василию Маргелову пройдёт 6 сентября в Смоленске, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу областной думы.
Названа дата открытия памятника командующему ВДВ Маргелову в Смоленске
  • РИА Новости

Скульптуру разместят на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга».

Инициаторами увековечивания памяти к председателю облдумы Игорю Ляхову и сенатору от региона Францу Клинцевичу обратились представители организации «Десантное братство». Глава регионального парламента, со своей стороны, направил обращение губернатору с просьбой определить место для установки памятника.

Ранее m24 сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу открыл памятник Маргелову на севере Москвы.

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