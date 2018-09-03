В Самаре передали в суд дело в отношении 14 «чёрных риелторов»
- РИА Новости
По имеющимся данным, подозреваемые находили граждан, не успевших перед смертью оформить права собственности на жильё, после чего подделывали документы и приватизировали квартиры. Затем они передавали недвижимость в собственность подставным лицам.
Незаконной деятельностью «чёрные риелторы» занимались с 2014 по 2017 год. За это время они успели оформить и продать третьим лицам 27 муниципальных квартир. Общий ущерб составил примерно 40 млн рублей.
Дело направлено на рассмотрение в суд.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Иркутской области вынесли приговор главарю банды «чёрных риелторов».