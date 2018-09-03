В Самаре передали в суд дело в отношении 14 «чёрных риелторов»

В Самаре завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 14 «чёрных риелторов», сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По имеющимся данным, подозреваемые находили граждан, не успевших перед смертью оформить права собственности на жильё, после чего подделывали документы и приватизировали квартиры. Затем они передавали недвижимость в собственность подставным лицам.

Незаконной деятельностью «чёрные риелторы» занимались с 2014 по 2017 год. За это время они успели оформить и продать третьим лицам 27 муниципальных квартир. Общий ущерб составил примерно 40 млн рублей.

Дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что в Иркутской области вынесли приговор главарю банды «чёрных риелторов».