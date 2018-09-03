В Федерации автовладельцев назвали рациональной идею установить динамические знаки на дорогах

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Оксана Соломатина
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал инициативу установки на российских дорогах динамических знаков, которые будут определять скоростной режим в соответствии с текущими погодными условиями.
В Федерации автовладельцев назвали рациональной идею установить динамические знаки на дорогах
  • РИА Новости

«Я считаю, что если этими знаками не будут злоупотреблять люди, которые их устанавливают, в данном случае можно говорить только о пользе подобных знаков и инициатив. Потому что, когда висит знак 40, или 60, или 100, погодные условия вносят свои коррективы. Поэтому если динамические знаки будут способствовать безопасности, то, конечно, это плюс для автовладельцев», — отметил Канаев.

По его словам, идея динамических знаков рациональна, однако важно, каким образом будет осуществляться контроль.

«Сама по себе идея вполне рациональна. Например, летняя дорога, и по ней можно ехать разрешённые 110 км/ч. А когда снежный занос, наледь зимой (у нас ведь погодные условия резко меняются), там нужно сделать ограничение 60 км/ч... Вопрос, кто это будет контролировать. Здесь нужен очень чёткий контроль», — заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что подведомственный Минтрансу РОСДОРНИИ разрабатывает ГОСТ, который позволит устанавливать динамические дорожные знаки.

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