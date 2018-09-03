СМИ: В России появятся динамические знаки ограничения скорости

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Вдоль российских дорог установят знаки, автоматически определяющие оптимальный скоростной режим исходя из текущих дорожных условий. Об этом сообщили в Российском дорожном научно-исследовательском институте (РОСДОРНИИ).

Как сообщает газета «Известия», подведомственный Минтрансу РОСДОРНИИ разрабатывает ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».

Отмечается, что документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при ведомстве.

По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5–10 раз дороже обычных. Однако, как отмечается, позволят повысить уровень безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу движения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить скорость сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.

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