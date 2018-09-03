СМИ: В России появятся динамические знаки ограничения скорости
Как сообщает газета «Известия», подведомственный Минтрансу РОСДОРНИИ разрабатывает ГОСТ «Автомагистрали и скоростные автомобильные дороги. Организация и безопасность дорожного движения. Общие требования».
Отмечается, что документ в первой редакции в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в проектную комиссию при ведомстве.
По словам экспертов, динамические знаки будут электронными, поэтому обойдутся в 5–10 раз дороже обычных. Однако, как отмечается, позволят повысить уровень безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается смягчить наказание за выезд на встречную полосу движения.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с НСН прокомментировал предложение ограничить скорость сегвеев, гироскутеров, а также моноколёс.