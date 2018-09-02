Ростуризм: на Алтае намерены вывести «туристическую» породу лошадей

Короткая ссылка
В Алтайском крае началась работа по селекции лошадей «туристического» типа на основе новоалтайской породы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, туристической породы лошадей нет нигде в мире.

«Туристическая лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной. Чтобы достичь желаемого результата, было решено скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году будут получены первые выводы и, если они устроят разработчиков новой породы, в следующем году селекционная работа продолжится.

В октябре 2017 года сообщалось, что в центре по разведению диких животных Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая родились два жеребёнка лошади Пржевальского

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить