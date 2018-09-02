Ростуризм: на Алтае намерены вывести «туристическую» породу лошадей

В Алтайском крае началась работа по селекции лошадей «туристического» типа на основе новоалтайской породы. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, туристической породы лошадей нет нигде в мире.

«Туристическая лошадь должна быть выносливой и крепкой, предсказуемой и добронравной. Чтобы достичь желаемого результата, было решено скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году будут получены первые выводы и, если они устроят разработчиков новой породы, в следующем году селекционная работа продолжится.

В октябре 2017 года сообщалось, что в центре по разведению диких животных Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая родились два жеребёнка лошади Пржевальского.



