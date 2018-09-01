Названы самые популярные марки легковых автомобилей в России

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Наиболее распространённой маркой среди легковых автомобилей в России названа отечественная Lada, сообщает газета «Известия».
Названы самые популярные марки легковых автомобилей в России
  • Reuters

По оценке аналитического агентства «Автостат», на долю данного бренда приходится 13,88 млн машин — более 32% всех легковых автомобилей в стране.

Всего на 1 июля 2018 года насчитывалось почти 43 млн машин.

Второе место в списке занимает японская Toyota (3,82 млн), третье — Nissan (2,05 млн).

В первую десятку также попали Hyundai, Kia, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Ford и Mitsubishi.

Ранее, как передавало URA.RU, была названа марка самого бюджетного автомобиля из продаваемых в России.

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