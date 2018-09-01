В Самарской области пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя

В Самарской области полицейские пресекли работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По её словам, это произошло в Сызрани.

В ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили действующую линию по розливу спиртного, а также более 3 тыс. бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции, 10 тыс. литров спирта.

Также изъяты поддельные акцизные марки, канистры, стеклянные бутылки, этикетки, крышки.

«На момент проверки на производстве трудились несколько мужчин в возрасте от 36 до 63 лет. Они были задержаны», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает причастных к незаконному производству, а также места сбыта.

Ранее Nation News сообщало, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.