В Самарской области пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя

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В Самарской области полицейские пресекли работу подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, сообщает kp.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
В Самарской области пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя
  • РИА Новости

По её словам, это произошло в Сызрани.

В ходе осмотра сотрудники правоохранительных органов обнаружили действующую линию по розливу спиртного, а также более 3 тыс. бутылок водки, 70 литров спиртосодержащей продукции, 10 тыс. литров спирта.

Также изъяты поддельные акцизные марки, канистры, стеклянные бутылки, этикетки, крышки.

«На момент проверки на производстве трудились несколько мужчин в возрасте от 36 до 63 лет. Они были задержаны», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает причастных к незаконному производству, а также места сбыта.

Ранее Nation News сообщало, что в Самарской области пресекли подпольное производство табачной продукции.

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