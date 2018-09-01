В Вологде пострадавший в приёмной семье ребёнок вышел из комы

В Вологде шестилетний ребёнок, пострадавший в приёмное семье, вышел из комы, сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл 10 августа. Три недели назад мальчик попал в реанимацию Вологодской областной детской больницы.

Лечение ребёнка находится под контролем Минздрава и центрального Следственного управления.

Ранее телеканал «360» передавал, что мальчик жил в семье своей двоюродной сестры, которая также была его опекуном.

В семье ещё трое детей — трёх, шести и 13 лет. По версии следствия, приёмного ребёнка регулярно избивали, но кто именно, не сообщается.