В Воронеже три артиста цирка пострадали из-за сломавшейся конструкции

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В воронежском цирке три артиста получили травмы во время выступления в результате падения из-за кулис части сломавшейся конструкции.
В Воронеже три артиста цирка пострадали из-за сломавшейся конструкции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время выступления конной группы артистов шоу Тамерлана Нугзарова во втором отделении сломалась конструкция за кулисами, и часть конструкции отскочила на манеж. В это время шёл конный номер, зацепило несколько артистов», — заявил представитель цирка.

По его словам, пострадали три артиста, они были госпитализированы. 

Он отметил, что в результате происшествия никто из зрителей не пострадал.

Выступление пришлось прервать за полчаса до окончания второго отделения.

Представитель цирка добавил, что зрителей, не досмотревших представление, пригласили на следующее. В настоящее время цирк работает в штатном режиме.

В городской станции скорой помощи подтвердили, что три артиста получили травмы, степень тяжести устанавливается.

Ранее, как сообщала газета «Известия», скончался артист Цирка Мстислава Запашного Антон Мартынов, который сорвался во время выступления.

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