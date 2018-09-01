В Воронежской области завели дело из-за гибели подростка в песчаном карьере

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В Воронежской области завели уголовное дело из-за гибели подростка в песчаном карьере.
В Воронежской области завели дело из-за гибели подростка в песчаном карьере
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Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл 31 июля в Воробьёвском районе. По имеющимся данным, пятеро молодых людей подъехали на автомобиле к заброшенному карьеру бывшего колхоза «Восток», чтобы загрузить песком прицеп. 14-летний мальчик полез по склону карьера из любопытства и погиб.

Была организована доследственная проверка, по итогам которой принято решение возбудить дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявил и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Егор Бердянский.

Ранее Nation News сообщало, что в Саратовской области завели уголовное дело после гибели троих детей при пожаре.

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