В Воронежской области завели дело из-за гибели подростка в песчаном карьере

В Воронежской области завели уголовное дело из-за гибели подростка в песчаном карьере.

Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл 31 июля в Воробьёвском районе. По имеющимся данным, пятеро молодых людей подъехали на автомобиле к заброшенному карьеру бывшего колхоза «Восток», чтобы загрузить песком прицеп. 14-летний мальчик полез по склону карьера из любопытства и погиб.

Была организована доследственная проверка, по итогам которой принято решение возбудить дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Следователями будет принят весь комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявил и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК России Егор Бердянский.

Ранее Nation News сообщало, что в Саратовской области завели уголовное дело после гибели троих детей при пожаре.