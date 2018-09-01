В Калининградской области изъяли 620 килограммов незаконно ввезённого сыра
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По данным издания, гражданин России прибыл в зону таможенного контроля поста МАПП Мамоново-II на автомобиле Honda.
При досмотре багажного отделения у него нашли 226 упаковок сыра общим весом 620,55 килограмма.
При этом уточняется, что он не заполнил необходимую декларацию и не заявил, что перемещает какие-либо товары через границу.
По словам владельца товара, он купил продукты на территории Польши и пытался ввезти их в Калининградскую область, не зная таможенных правил.
Сыр изъяли и уничтожили.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Благовещенске турист из Китая пытался вывезти 75 фрагментов бивней мамонта.