Эксперт прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России

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Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России.
Эксперт прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России
  • РИА Новости

Он связал это с предстоящими масштабными учениями «Восток-2018».

«Наши «партнёры» с помощью воздушной разведки сейчас пытаются выяснить, как мы осуществляем переброску войск, как они сосредотачиваются… А когда начнутся учения, думаю, самолёты-разведчики будут осуществлять круглосуточное дежурство у восточных российских границ», — предположил Леонков.

Как считает эксперт, нынешняя ситуация очень похожа на времена холодной войны, когда у границ СССР летали самолёты-разведчики, причём не только на востоке, но и на западе, севере и юге.

Ранее сообщалось, что в течение недели разведку вдоль границ России вели 22 иностранных летательных аппарата.

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