В Хабаровском крае заявили о сокращении контрафактной алкогольной продукции

В Хабаровском крае сообщили о сокращении контрафактной алкогольной продукции, передаёт kp.ru.

По оценке специалистов, доля такого товара составляет в настоящее время 25%, тогда как в 2016 году этот показатель достигал 37%.

«В регионе есть 65 населённых пунктов с населением свыше 200 человек, где по документам алкоголь вообще не продают. На самом деле это не так — спиртное реализуют, но только незаконно, без лицензии. Причём это может быть недоброкачественный продукт», — заявил министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Николай Крецу.

По его словам, предприниматели должны выйти из «тени».

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кирове возбудили уголовное дело после обнаружения контрафактного алкоголя на 1,2 млн рублей.