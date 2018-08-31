В Госдуме оценили предложения по обязательной установке «умных» счётчиков

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Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышёв в беседе с НСН оценил предложения Минстроя по обязательной установке общедомовых и индивидуальных приборов учёта энергетических ресурсов с функцией передачи данных в многоквартирных домах.
В Госдуме оценили предложения по обязательной установке «умных» счётчиков
  • РИА Новости

«Интеллектуальная система позволяет достаточно объективно распределять все затраты по многоквартирному жилому дому среди его собственников. Она исключает влияние человеческого фактора», — заявил Чернышёв.

По его словам, очевидна необходимость внедрять интеллектуальную систему учёта, и чем быстрее в этом плане работать, тем будет лучше для всех.

Ранее сообщалось, что такими автоматическими системами предполагается обеспечить все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года.

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