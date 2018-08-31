В крепости Керчь обезвредили более 35,7 тысячи бомб и снарядов в 2018 году

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В крепости Керчь в Крыму обезвредили 35 730 бомб и снарядов в 2018 году, сообщает kp.ru.
В крепости Керчь обезвредили более 35,7 тысячи бомб и снарядов в 2018 году
  • © Архив ГУ МЧС России

«В этом году работа специалистов-пиротехников принесла ощутимый результат: сотрудниками обследован новый участок крепости общей площадью 289 300 кв. метров», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Там уточнили, что среди взрывоопасных предметов — артиллерийские снаряды, патроны, авиационные бомбы.

Все боеприпасы обезвредили представители Специального морского отряда.

Работы по разминированию, стартовавшие в нынешнем сезоне 25 июля, должны быть завершены 11 октября.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области обезвредили 158 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2018 года.

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