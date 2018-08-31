В крепости Керчь обезвредили более 35,7 тысячи бомб и снарядов в 2018 году
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«В этом году работа специалистов-пиротехников принесла ощутимый результат: сотрудниками обследован новый участок крепости общей площадью 289 300 кв. метров», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Там уточнили, что среди взрывоопасных предметов — артиллерийские снаряды, патроны, авиационные бомбы.
Все боеприпасы обезвредили представители Специального морского отряда.
Работы по разминированию, стартовавшие в нынешнем сезоне 25 июля, должны быть завершены 11 октября.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Московской области обезвредили 158 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2018 года.