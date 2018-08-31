На Московском нефтеперерабатывающем заводе оценили второй этап реконструкции

На Московском нефтеперерабатывающем заводе рассказали о втором этапе реконструкции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявил гендиректор завода Виталий Зубер, новая комплексная установка «Евро+» позволит производить качественный бензин и дизельное топливо, а также в два раза увеличить производство авиакеросина.

Объёмы переработки нефти вырастут с 10 до 12 млн тонн в год, а количество вредных выбросов в атмосферу сократится.

«Техногенная нагрузка на окружающую среду снизится как минимум на 11%», — отметил Зубер.

По оценке строителей, на данный момент установка готова на 90%. Запуск запланирован на 2019 год.

«Я надеюсь, когда новая установка заработает на полную мощность, то выбросы в атмосферу сократятся ещё в два раза», — отметил, со своей стороны, мэр Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году.