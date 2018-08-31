Гибель двухлетнего ребёнка на реке в ЯНАО признали несчастным случаем

Короткая ссылка
Гибель двухлетнего ребёнка на реке Пяку-Пур в Ямало-Ненецком автономном округе признали несчастным случаем, передаёт kp.ru.
Гибель двухлетнего ребёнка на реке в ЯНАО признали несчастным случаем
  • РИА Новости

Соответствующее решение приняла региональная прокуратура.

Инцидент произошёл 15 июля 2018 года. Семья с детьми и друзьями отдыхала на берегу. В какой-то момент они отправились вброд на островок, расположенный на расстоянии не менее 147 м.

Женщина переходила реку, неся дочь на плечах. Она попала в размытую яму и не удержала девочку. В результате та утонула. В отношении матери завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, была бы возможность избежать тяжких последствий, если бы мать проявила внимательность и предусмотрительность. Невостребованным, в частности, оказался детский спасжилет.

Вместе с тем у перехода отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки о наличии ям на дне. До инцидента без угрозы для жизни и здоровья на глазах у матери реку перешли несколько человек, в том числе члены её семьи, то есть женщина могла не подозревать, что переход представляет опасность, уточнили в прокуратуре ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области спасли ребёнка, унесённого на надувном матрасе на середину озера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить