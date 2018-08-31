В ОНК сообщили о госпитализации Улюкаева

Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт сообщил о госпитализации бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в исправительной колонии.

«Он (Улюкаев) действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — цитирует ТАСС Эльгардта.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб от Улюкаева не поступало.

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева согласилась исполнить приговор суда и списать с его счетов 130 млн рублей штрафа.