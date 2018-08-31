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В ОНК сообщили о госпитализации Улюкаева

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Руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт сообщил о госпитализации бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в исправительной колонии.
В ОНК сообщили о госпитализации Улюкаева
  • РИА Новости

«Он (Улюкаев) действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — цитирует ТАСС Эльгардта.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб от Улюкаева не поступало. 

Ранее сообщалось, что защита Улюкаева согласилась исполнить приговор суда и списать с его счетов 130 млн рублей штрафа.

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