В Пермском крае вынесли приговор водителю, по вине которого погиб полицейский
- РИА Новости
Авария произошла 5 декабря 2017 года. Управлявший автобусом мужчина нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу служебному автомобилю полиции, который двигался по встречной полосе.
В результате лобового столкновения сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, его пассажиры получили тяжёлые травмы.
Суд приговорил водителя к 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении. Мужчину также лишили прав управления транспортными средствами на один год.
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