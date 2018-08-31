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В Пермском крае вынесли приговор водителю, по вине которого погиб полицейский

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В городе Чайковском (Пермский край) вынесли приговор водителю, по вине которого погиб полицейский. Об этом сообщает «Реальное время».
В Пермском крае вынесли приговор водителю, по вине которого погиб полицейский
  • РИА Новости

Авария произошла 5 декабря 2017 года. Управлявший автобусом мужчина нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу служебному автомобилю полиции, который двигался по встречной полосе.

В результате лобового столкновения сотрудник правоохранительных органов погиб на месте, его пассажиры получили тяжёлые травмы.

Суд приговорил водителя к 2,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении. Мужчину также лишили прав управления транспортными средствами на один год.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области три человека погибли в ДТП.

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