Совершившему наезд на семью в Хабаровске грозит до 12 лет лишения свободы

В Хабаровске завершили расследование уголовного дела по факту ДТП на улице Сысоева.

Авария произошла 22 июля 2018 года. По имеющимся данным, автомобиль Nissan Skyline на большой скорости врезался в припаркованную машину, после чего иномарку выбросило на тротуар, где в этот момент шла семья. Мужчина успел оттолкнуть в сторону жену и двухлетнего ребёнка, но сам погиб.

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«26-летний хабаровчанин обвиняется в угоне, то есть неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, и нарушении лицом в алкогольном опьянении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека», — уточнили в ведомстве.

Водитель признал вину в обоих преступлениях в полном объёме. Уголовное дело рассмотрят в Индустриальном районном суде. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске арестовали водителя, подозреваемого в совершении наезда на пешеходов.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области три человека погибли в ДТП.