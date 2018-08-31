В интернете опубликовали расшифровку разговора Ельцина с Клинтоном о Путине‍

В интернет выложили расшифровку телефонного разговора экс-президента России Бориса Ельцина с 42-м главой США Биллом Клинтоном по поводу нынешнего российского лидера Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют расшифровки телефонных переговоров глав России и США, опубликованные на сайте библиотеки Билла Клинтона.

«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него — это Путин», — цитирует Ельцина РИА Новости.

Как рассказал первый президент России, свой выбор он сделал после изучения биографии и личности Путина. По мнению Ельцина, выбранный им кандидат является надёжным, обстоятельным и общительным человеком, которого «россияне поддержат как кандидата (в президенты. — RT) в 2000 году».

Свою уверенность Ельцин подтвердил и в другом разговоре от 19 ноября 1999 года.

«Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад», — сказал он в ответ на вопрос Клинтона о победителе следующих выборов в России.

Ельцин также добавил, что Путин, по его мнению, обладает необходимой энергией и умом, чтобы преуспеть.