В интернете опубликовали расшифровку разговора Ельцина с Клинтоном о Путине
Об этом свидетельствуют расшифровки телефонных переговоров глав России и США, опубликованные на сайте библиотеки Билла Клинтона.
«Мне понадобилось много времени, чтобы обдумать, кто может стать следующим российским президентом в 2000 году. К сожалению, тогда я не мог найти ни одного кандидата из действующих людей. В конце концов я наткнулся на него — это Путин», — цитирует Ельцина РИА Новости.
Как рассказал первый президент России, свой выбор он сделал после изучения биографии и личности Путина. По мнению Ельцина, выбранный им кандидат является надёжным, обстоятельным и общительным человеком, которого «россияне поддержат как кандидата (в президенты. — RT) в 2000 году».
Свою уверенность Ельцин подтвердил и в другом разговоре от 19 ноября 1999 года.
«Конечно, Путин. Он будет преемником Ельцина. Он демократ и знает Запад», — сказал он в ответ на вопрос Клинтона о победителе следующих выборов в России.
Ельцин также добавил, что Путин, по его мнению, обладает необходимой энергией и умом, чтобы преуспеть.