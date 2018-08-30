В подмосковной Лобне пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома
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Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.
«По предварительным данным следствия, 29 августа 2018 года женщина и её 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что ребёнка прооперировали. Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки.
«В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 62-летний местный житель. Пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл выстрел из охотничьего ружья», — рассказали в СК.
На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
В феврале полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в Москве.