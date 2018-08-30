В подмосковной Лобне пьяный мужчина устроил стрельбу из окна дома

В подмосковной Лобне пьяный мужчина устроил стрельбу из ружья из окна своего дома, в результате инцидента ранение получила 15-летняя девочка. Ребёнок госпитализирован, по факту нападения возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 29 августа 2018 года женщина и её 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ребёнка прооперировали. Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки.

«В ходе проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 62-летний местный житель. Пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвёл выстрел из охотничьего ружья», — рассказали в СК.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

В феврале полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в Москве.