К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров

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К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщает агентство «Невские новости».
К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров
  • © РИА Новости

Соответствующий открытый конкурс объявил комитет по градостроительству и архитектуре. Участники должны разработать объекты в трёх концепциях. Им предстоит создать образ литературного города, образ Петербурга петровского времени и облик в стиле авангард.

Тематические объекты предполагается разместить в исторической части города.

Победители будут выбраны в конце сентября — начале октября.

Ранее Nation News сообщал о конкурсе «Парад садов» в Санкт-Петербурге.

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