К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров

К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщает агентство «Невские новости».

Соответствующий открытый конкурс объявил комитет по градостроительству и архитектуре. Участники должны разработать объекты в трёх концепциях. Им предстоит создать образ литературного города, образ Петербурга петровского времени и облик в стиле авангард.

Тематические объекты предполагается разместить в исторической части города.

Победители будут выбраны в конце сентября — начале октября.

Ранее Nation News сообщал о конкурсе «Парад садов» в Санкт-Петербурге.