К благоустройству Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов и дизайнеров
- © РИА Новости
Соответствующий открытый конкурс объявил комитет по градостроительству и архитектуре. Участники должны разработать объекты в трёх концепциях. Им предстоит создать образ литературного города, образ Петербурга петровского времени и облик в стиле авангард.
Тематические объекты предполагается разместить в исторической части города.
Победители будут выбраны в конце сентября — начале октября.
Ранее Nation News сообщал о конкурсе «Парад садов» в Санкт-Петербурге.