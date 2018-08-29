Делегация из Эстонии посетила Крым

Делегация из Эстонии побывала с культурным визитом в Крыму.

Об этом, как передаёт РИА Новости, сообщил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

«Это Пушкинское общество. Люди культуры, которые с большим удовольствием изучают исторические места, связанные с нашим гениальным поэтом, основоположником нашего современного языка. Они приехали познакомиться с памятниками и с жизнью крымчан», — заявил Мурадов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Уточняется, что в состав делегации вошли 30 человек.

Ранее в Крыму предложили пустить «поезд дружбы» с Германией.