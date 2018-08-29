СК начал проверку сообщений о пытках полицейскими жителя Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике проводится проверка после сообщений о якобы пытках электрическим током мужчины за отказ сотрудничать с правоохранителями.

Об этом сообщается на сайте республиканского СУ СК России.

«Проводится проверка по заявлению 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики о пытках, применённых в отношении него сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, его склоняли к сотрудничеству, а после отказа «стали пытать электрическим током».

«У потерпевшего выявлены: поверхностная рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока (электрометка), а также кровоподтёки затылочной области и века левого глаза», — отметили в ведомстве.

20 июля СК возбудил дело после публикации на сайте «Новой газеты» информации о пытках в колонии №1 в Ярославле. 24 августа было возбуждено новое уголовное дело о нарушениях в ярославской колонии.