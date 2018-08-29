Песков назвал обращение Путина по пенсионному вопросу смелым поступком

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает смелым поступком решение российского лидера Владимира Путина выступить с обращением к гражданам страны по поводу изменений в пенсионном законодательстве.
Песков назвал обращение Путина по пенсионному вопросу смелым поступком
  • РИА Новости

«Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям, что сегодня и было сделано», — сказал Песков журналистам.

По его словам, глава государства никогда не уходил от своей ответственности и в наиболее важные моменты всегда делал заявления.

29 августа Путин выступил с получасовым телеобращением к россиянам. В частности, он заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы.

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