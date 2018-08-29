Песков назвал обращение Путина по пенсионному вопросу смелым поступком
- РИА Новости
«Это смелый поступок, это поступок в стиле Путина, в стиле убеждений Путина. Он принял решение напрямую обратиться к людям, что сегодня и было сделано», — сказал Песков журналистам.
По его словам, глава государства никогда не уходил от своей ответственности и в наиболее важные моменты всегда делал заявления.
29 августа Путин выступил с получасовым телеобращением к россиянам. В частности, он заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы.