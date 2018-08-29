Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината погиб в Москве

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Вице-президент группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Де Куман погиб в Москве.
Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината погиб в Москве

    «С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман», — приводит РИА Новости сообщение компании.

    В НЛМК выразили соболезнования родственникам и близким топ-менеджера.

    Отмечается, что НЛМК не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств случившегося.

    Де Куман был назначен вице-президентом «Новолипецкого металлургического комбината»  по исследованиям и разработкам в июне 2017 года. 

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