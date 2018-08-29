Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината погиб в Москве
«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман», — приводит РИА Новости сообщение компании.
В НЛМК выразили соболезнования родственникам и близким топ-менеджера.
Отмечается, что НЛМК не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств случившегося.
Де Куман был назначен вице-президентом «Новолипецкого металлургического комбината» по исследованиям и разработкам в июне 2017 года.