Вице-президент Новолипецкого металлургического комбината погиб в Москве

Вице-президент группы «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по исследованиям и разработкам Бруно Де Куман погиб в Москве.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня в Москве трагически погиб вице-президент по исследованиям и разработкам группы НЛМК Бруно Чарльз Де Куман», — приводит РИА Новости сообщение компании.

В НЛМК выразили соболезнования родственникам и близким топ-менеджера.

Отмечается, что НЛМК не комментирует подробности трагедии до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Де Куман был назначен вице-президентом «Новолипецкого металлургического комбината» по исследованиям и разработкам в июне 2017 года.