Минфин оценил расходы на реализацию предложений Путина по пенсионным изменениям
- РИА Новости
«По нашим оценкам, объём финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей», — цитирует главу Минфина Интерфакс.
По его словам, в связи с этим необходимо уточнение бюджетных планов.
Силуанов отметил, что необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда.
«Соответственно, объём трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы», — сказал он.
Ранее Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по изменениям в пенсионном законодательстве.