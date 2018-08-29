Минфин оценил расходы на реализацию предложений Путина по пенсионным изменениям

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Реализация предложений президента России Владимира Путина по изменениям в пенсионном законодательстве потребует около 500 млрд рублей в течение шести лет, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Минфин оценил расходы на реализацию предложений Путина по пенсионным изменениям
  • РИА Новости

«По нашим оценкам, объём финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд рублей», — цитирует главу Минфина Интерфакс.

По его словам, в связи с этим необходимо уточнение бюджетных планов.

Силуанов отметил, что необходимые ресурсы будут изысканы в бюджете Пенсионного фонда. 

«Соответственно, объём трансферта из федерального бюджета Пенсионному фонду также будет обеспечивать все высказанные сегодня президентом Российской Федерации инициативы», — сказал он.

Ранее Путин в ходе телеобращения выступил с рядом инициатив по изменениям в пенсионном законодательстве.

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