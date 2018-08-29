В Красноярском крае проводят проверку из-за серьёзной травмы школьника

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В Красноярском крае организовали проверку из-за серьёзной травмы школьника, передаёт телеканал «360» со ссылкой на СУ СК России по региону.
В Красноярском крае проводят проверку из-за серьёзной травмы школьника
  • РИА Новости

Как рассказали следователи, в Лесосибирске 11-летний мальчик был госпитализирован с разрывом тонкой кишки.

По имеющимся данным, произошло по меньшей мере два инцидента. Сначала школьник повздорил на детской площадке с мальчиком младше и получил от него удар палкой по спине. На следующий день во время игры ребёнок наткнулся на металлическую проволоку. Через сутки он попал в больницу.

Следователи опрашивают очевидцев конфликта, чтобы установить причину травмы ребёнка. По итогам проверки планируется принять процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области проводят проверку из-за опрокидывания батута с детьми.

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