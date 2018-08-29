Макаров признан потерпевшим по второму делу об избиениях заключённых в ярославской колонии

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Осуждённый Евгений Макаров признан потерпевшим по второму уголовному делу об избиениях заключённых в ярославской колонии.
Макаров признан потерпевшим по второму делу об избиениях заключённых в ярославской колонии
  • © Олег Смыслов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Макаров признан потерпевшим», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что Макаров получил государственную защиту.

20 июля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров.

СК возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий. 24 августа было возбуждено ещё одно уголовное дело после публикации нового видео избиений заключённых в ярославской колонии.

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