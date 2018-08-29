На трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение
- © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Первое барьерное ограждение установлено у транспортной развязки в районе посёлка Приморский городского округа Феодосия. На основном ходу трассы смонтировано порядка 3 км ограждения, ещё 3,5 км установлено на самой развязке и съездах с неё», — цитирует РИА Новости Назарова.
Отмечается, что общая протяжённость барьерного ограждения превысит 700 км.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Бахчисарайском районе начали укладывать асфальт на трассе «Таврида».