На трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение

На строящейся в Крыму трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления компании «ВАД» (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.

«Первое барьерное ограждение установлено у транспортной развязки в районе посёлка Приморский городского округа Феодосия. На основном ходу трассы смонтировано порядка 3 км ограждения, ещё 3,5 км установлено на самой развязке и съездах с неё», — цитирует РИА Новости Назарова.

Отмечается, что общая протяжённость барьерного ограждения превысит 700 км.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Бахчисарайском районе начали укладывать асфальт на трассе «Таврида».