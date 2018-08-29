На трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение

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На строящейся в Крыму трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления компании «ВАД» (генподрядчик строительства) Григорий Назаров.
На трассе «Таврида» установлено первое барьерное заграждение
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Первое барьерное ограждение установлено у транспортной развязки в районе посёлка Приморский городского округа Феодосия. На основном ходу трассы смонтировано порядка 3 км ограждения, ещё 3,5 км установлено на самой развязке и съездах с неё», — цитирует РИА Новости Назарова.

Отмечается, что общая протяжённость барьерного ограждения превысит 700 км.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Бахчисарайском районе начали укладывать асфальт на трассе «Таврида».

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