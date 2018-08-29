Чайка считает необходимыми санкции за отказ брать на работу пенсионеров

Генпрокурор России Юрий Чайка считает необходимым применять санкции в отношении работодателей, которые отказывают в приёме на работу пенсионерам.

«Пока мы не задумывались, но моя личная точка зрения, что санкции какие-то должны быть, потому что это конституционное право гражданина — право на труд. Если оно ущемляется, то должны быть предусмотрены, безусловно, какие-то государственные санкции для такого нерадивого работодателя», — цитирует ТАСС Чайку.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил ввести административную и уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.