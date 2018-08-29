Генпрокуратура: дочь экс-главы УФМС Чечни объявлена в международный розыск

В Генпрокуратуре России заявили, что арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в участии в незаконном вооружённом формировании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александра Куренного.

«Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в незаконном вооружённом формировании)», — сказал Куренной.

Дудуркаева была супругой боевика террористической группировки «Исламское государство»*.

Отмечается, что ведомство пошлёт запрос о выдаче России дочери экс-главы УФМС Чечни, когда она официально будет задержана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.