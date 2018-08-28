В Коми проводят проверку из-за травмирования детей на детской площадке

В Коми проводят доследственную проверку из-за травмирования двух детей на детской площадке, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл 27 августа в Воркуте. В результате падения демонтированной металлической конструкции один ребёнок госпитализирован, второй проходит амбулаторное лечение с переломом ноги.

В ходе проверки планируется установить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию упавших конструкций. Также будет дана правовая оценка их действиям или бездействию.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Удмуртии завели дело после падения трёхлетнего ребёнка из окна детсада.