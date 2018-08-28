В Кирове задержали подозреваемого в поджоге нескольких домов

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В Кирове задержали 59-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге нескольких домов, сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.
В Кирове задержали подозреваемого в поджоге нескольких домов
  • РИА Новости

Полиция получила несколько заявлений от жильцов дома на улице Блюхера. Установлено, что утром 15 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджёг поленницу. Ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Было заведено уголовное дело. Подозреваемый сознался в поджоге, а также в том, что спровоцировал несколько подобных пожаров в июле. В настоящее время мужчину заключили под стражу. Следователи проверяют его причастность.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области возбудили дело после крупного пожара в заповеднике.

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