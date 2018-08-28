В Кирове задержали подозреваемого в поджоге нескольких домов
- РИА Новости
Полиция получила несколько заявлений от жильцов дома на улице Блюхера. Установлено, что утром 15 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджёг поленницу. Ущерб превысил 400 тыс. рублей.
Было заведено уголовное дело. Подозреваемый сознался в поджоге, а также в том, что спровоцировал несколько подобных пожаров в июле. В настоящее время мужчину заключили под стражу. Следователи проверяют его причастность.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области возбудили дело после крупного пожара в заповеднике.