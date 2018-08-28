Эксперт оценил методы борьбы с пробками в Москве

Вице-президент аналитической компании TomTom Питер-Ральф Шефер в беседе с «Вечерней Москвой» оценил методы борьбы с пробками в российской столице.

«Конечно, в Москве произошли значительные перемены. Это невозможно не признавать. В 2011-м Москва занимала первое место в мире по пробкам. Теперь город занимает уже 13-е место, столице удалось выйти из десятки загруженных городов», — сказал Шефер.

По его словам, в городе активно внедряют новые технологии, в частности, разработаны удобные приложения, предупреждающие о дорожной ситуации, помогающие сориентироваться при выборе общественного транспорта, рассчитывающие оптимальные маршруты.

Кроме того, если сравнивать 2016 и 2017 годы, то показатель загруженности дорожной сети снизился с 44% до 43%.

Как полагает Шефер, в настоящее время городу следует сосредоточить усилия на снижении количества транзитного транспорта, продолжить с помощью современных технологий регулировать трафик на трассах, ввести новые системы навигации.

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