Эксперт оценил методы борьбы с пробками в Москве

Короткая ссылка
Вице-президент аналитической компании TomTom Питер-Ральф Шефер в беседе с «Вечерней Москвой» оценил методы борьбы с пробками в российской столице.
Эксперт оценил методы борьбы с пробками в Москве
  • © РИА Новости

«Конечно, в Москве произошли значительные перемены. Это невозможно не признавать. В 2011-м Москва занимала первое место в мире по пробкам. Теперь город занимает уже 13-е место, столице удалось выйти из десятки загруженных городов», — сказал Шефер.

По его словам, в городе активно внедряют новые технологии, в частности, разработаны удобные приложения, предупреждающие о дорожной ситуации, помогающие сориентироваться при выборе общественного транспорта, рассчитывающие оптимальные маршруты.

Кроме того, если сравнивать 2016 и 2017 годы, то показатель загруженности дорожной сети снизился с 44% до 43%.

Как полагает Шефер, в настоящее время городу следует сосредоточить усилия на снижении количества транзитного транспорта, продолжить с помощью современных технологий регулировать трафик на трассах, ввести новые системы навигации.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить