В Российском автотранспортном союзе оценили возможное изменение экзаменов на права

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев в беседе с НСН оценил предложение изменить правила сдачи экзамена на водительские права и объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть, а также разрешить учащимся автошкол выезжать на автомагистрали.

«Я поддерживаю инициативу ГИБДД. Движение по автомагистралям — совсем другое. Водитель должен всё предусматривать. На автобане не так просто развернуться. Там есть места, где нет пересечений», — сказал он.

В качестве примера он привёл Германию, где обучение водителей продолжительное и дорогое, причём автошкола несёт ответственность за учеников.

«Поэтому я считаю, что если мы сделаем систему такой, как хотя бы в Германии, то мы снизим число аварий и жертв на дорогах. Германия почти к нулю свела гибель на дорогах. Нам стоит обратить на это внимание», — добавил Алексеев.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.