В Российском автотранспортном союзе оценили возможное изменение экзаменов на права
- РИА Новости
«Я поддерживаю инициативу ГИБДД. Движение по автомагистралям — совсем другое. Водитель должен всё предусматривать. На автобане не так просто развернуться. Там есть места, где нет пересечений», — сказал он.
В качестве примера он привёл Германию, где обучение водителей продолжительное и дорогое, причём автошкола несёт ответственность за учеников.
«Поэтому я считаю, что если мы сделаем систему такой, как хотя бы в Германии, то мы снизим число аварий и жертв на дорогах. Германия почти к нулю свела гибель на дорогах. Нам стоит обратить на это внимание», — добавил Алексеев.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.