В Московском региональном союзе автошкол оценили предложение изменить правила сдачи экзамена на права
- РИА Новости
Как отметил Бурыкин, изменения не приведут к удорожанию обучения.
«Я не вижу причин, чтобы стоимость изменилась. Готовить надо честно и ответственно. Тем организациям, которые хотят увильнуть и сэкономить на подготовке, надо на это указать и не допустить этого», — сказал он.
По его словам, тем, кто осуществляет допуск, то есть ГИБДД, необходимо уделить больше внимания практическому экзамену, который представляет из себя именно маршрут.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.