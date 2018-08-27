В Московском региональном союзе автошкол оценили предложение изменить правила сдачи экзамена на права

Президент Московского регионального союза автошкол Лев Бурыкин в беседе с НСН прокомментировал предложение изменить правила сдачи экзамена на водительские права и объединить «площадку» и «город» в одну практическую часть, а также разрешить учащимся автошкол выезжать на автомагистрали.

Как отметил Бурыкин, изменения не приведут к удорожанию обучения.

«Я не вижу причин, чтобы стоимость изменилась. Готовить надо честно и ответственно. Тем организациям, которые хотят увильнуть и сэкономить на подготовке, надо на это указать и не допустить этого», — сказал он.

По его словам, тем, кто осуществляет допуск, то есть ГИБДД, необходимо уделить больше внимания практическому экзамену, который представляет из себя именно маршрут.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.