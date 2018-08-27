На Камчатке проводят проверку из-за смерти женщины после двух отказов в госпитализации

В Камчатском крае проводят проверку из-за смерти женщины после двух отказов в госпитализации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Дочь умершей обратилась с заявлением к следователям, в прокуратуру, к депутатам местного заксобрания. Установлено, что вечером и в ночь на 11 августа 2018 года после ухудшения состояния здоровья страдавшей хроническим заболеванием жительнице Вилючинска вызывали неотложную помощь.

«Однако, несмотря на тяжёлое состояние больной, предоставление медицинской документации и требования родственников, сотрудниками скорой помощи дважды отказано в госпитализации женщины», — уточнили в ведомстве.

В Вилючинскую городскую больницу женщину забрали только в 9:00 11 августа. В тот же день она умерла в терапевтическом отделении.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что дело о смерти пациентки после неправильного диагноза в Сочи передали в суд.