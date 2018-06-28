Путин рассказал о выведенных из Сирии за последние дни российских самолётах и военных

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Президент России Владимир Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле заявил, что за последние дни из Сирии были выведены 13 самолётов, 14 вертолётов, а также 1140 человек личного состава.
Путин рассказал о выведенных из Сирии за последние дни российских самолётах и военных
  • РИА Новости

«За последние несколько дней выведены 13 самолётов, 14 вертолётов, 1140 человек личного состава. Все они — люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Также Путин отметил, что выпускникам военных вузов предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовки личного состава на территории России, а также для отработки самых сложных нестандартных задач.

Ранее сообщалось, что из Сирии в Россию вернулись экипажи нескольких вертолётов Ка-52 и сами боевые машины.

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