В МАК назвали причину крушения вертолёта Ми-8 в Хабаровске

Причиной катастрофы вертолёта Ми-8 в апреле 2018 года в Хабаровске, в результате которой погибли шесть человек, стало столкновение с широковещательной вышкой. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Причиной катастрофы явилось столкновение вертолёта Ми-8П RA-24640 с вышкой ШВРС (широковещательной радиостанции) на высоте 150 метров при выполнении захода на посадку в условиях ухудшенной видимости из-за выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега, что привело к разрушению конструкции воздушного судна и его падению», — говорится в документе.

11 апреля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хабаровске. В результате ЧП погибли все шесть человек, находившиеся на борту.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.