Задержан глава карельского «Мемориала»

Руководитель карельского отделения общества «Мемориал» Юрий Дмитриев задержан. Об этом информирует агентство «Республика» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам Ануфриева, в момент задержания историк с семьёй ехал на кладбище. Эту информацию адвокату сообщила дочь Дмитриева Екатерина Клодт.

Как отмечается, Дмитриева доставили в изолятор временного содержания.

Ануфриев также добавил, что Дмитриев не собирался покидать Карелию.

Ранее Верховный суд Карелии отменил приговор Юрию Дмитриеву, оправданному по делу об изготовлении детской порнографии.

5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по двум статьям. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Он пробыл под арестом до января 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде.







