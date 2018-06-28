Кадыров заявил, что Чечня избавилась от присутствия вербовщиков ИГ
«Самих вербовщиков уже нет. Но одновременно «они есть в каждом доме», потому что любой ребёнок может нажать на кнопку компьютера», — отметил Кадыров
По его словам, в настоящее время вербовщики пытаются «воздействовать на умы» через интернет.
«Наши духовные наставники тоже работают: они смотрят, где что пишут, и на их же сайтах доказывают, что они не правы, что их идеология абсолютно не связана с исламом», — подчеркнул глава Чечни.
В конце марта Московский окружной военный суд приговорил в Санкт-Петербурге вербовщика террористической организации «Исламское государство» Фархода Назарова к 15 годам колонии строгого режима.
В апреле 2017 года ФАН сообщало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком в террористическую организацию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.