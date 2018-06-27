В Петербурге осуждён фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе

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В Санкт-Петербурге огласили приговор Алисхану Эсмурзиеву, который обвинялся в том, что не сообщил о подготовке теракта в Казанском соборе, а также в незаконном хранении оружия.
В Петербурге осуждён фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга, Эсмурзиев приговорён к двум годам колонии-поселения и штрафу 50 тыс. рублей.

Отмечается, что он полностью признал свою вину.

В декабре суд арестовал пособника обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга.

15 декабря 2017 года сообщалось, что задержанный сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге предполагаемый сторонник террористической организации «Исламское государство»* Евгений Ефимов планировал взорвать Казанский собор.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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