Совфед одобрил закон о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии
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Об этом сообщает РИА Новости.
21 июня Госдума приняла закон о приравнивании дня, проведённого в СИЗО, к полутора дням в колонии.
Этот порядок предлагается не распространять на осуждённых за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления, а также на тех, кому смертную казнь в порядке помилования заменили лишением свободы.
Отмечается, что проект был внесён на рассмотрение в Госдуму ещё в 2008 году.