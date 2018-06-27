Совфед одобрил закон о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии

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Совет Федерации одобрил закон, согласно которому один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии.
Совфед одобрил закон о приравнивании дня в СИЗО к полутора дням в колонии
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

21 июня Госдума приняла закон о приравнивании дня, проведённого в СИЗО, к полутора дням в колонии.

Этот порядок предлагается не распространять на осуждённых за особо тяжкие и связанные с террористической деятельностью преступления, а также на тех, кому смертную казнь в порядке помилования заменили лишением свободы.

Отмечается, что проект был внесён на рассмотрение в Госдуму ещё в 2008 году.

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