Метро Москвы и МЦК изменят режим работы в ночь на 28 июня

Московский метрополитен и МЦК изменят режим работы в ночь на 28 июня.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что время работы метрополитена будет продлено до 03:00.

Эти изменения связаны с проведением 27 июня на московском стадионе «Спартак» матча чемпионата мира по футболу, который закончится в позднее время.

Ранее kp.ru сообщало, что между Москвой и Московской областью на 104 маршрутах запустят более 250 дополнительных автобусов.