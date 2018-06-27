Метро Москвы и МЦК изменят режим работы в ночь на 28 июня

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Московский метрополитен и МЦК изменят режим работы в ночь на 28 июня.
Метро Москвы и МЦК изменят режим работы в ночь на 28 июня
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что время работы метрополитена будет продлено до 03:00.

Эти изменения связаны с проведением 27 июня на московском стадионе «Спартак» матча чемпионата мира по футболу, который закончится в позднее время.

Ранее kp.ru сообщало, что между Москвой и Московской областью на 104 маршрутах запустят более 250 дополнительных автобусов.

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