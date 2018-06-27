В Иркутской области начали проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-2
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«Нижнеудинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности воздушного транспорта в связи с аварийной посадкой самолёта Ан-2», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, вскоре после взлёта экипаж обнаружил неполадки с двигателем. Транспортное средство с двумя членами экипажа и сотрудником лесной охраны на борту удалось посадить на острове в реке близ Нижнеудинска.
Погибших в результате инцидента нет. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что пропавший в ХМАО вертолёт Ми-2 найден разрушенным.