В Иркутской области начали проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-2

Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки лёгкого самолёта Ан-2 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Нижнеудинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности воздушного транспорта в связи с аварийной посадкой самолёта Ан-2», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, вскоре после взлёта экипаж обнаружил неполадки с двигателем. Транспортное средство с двумя членами экипажа и сотрудником лесной охраны на борту удалось посадить на острове в реке близ Нижнеудинска.

Погибших в результате инцидента нет. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что пропавший в ХМАО вертолёт Ми-2 найден разрушенным.