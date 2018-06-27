В Иркутской области начали проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-2

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки лёгкого самолёта Ан-2 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области начали проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-2
  • © РИА Новости

«Нижнеудинская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности воздушного транспорта в связи с аварийной посадкой самолёта Ан-2», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, вскоре после взлёта экипаж обнаружил неполадки с двигателем. Транспортное средство с двумя членами экипажа и сотрудником лесной охраны на борту удалось посадить на острове в реке близ Нижнеудинска.

Погибших в результате инцидента нет. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что пропавший в ХМАО вертолёт Ми-2 найден разрушенным.

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