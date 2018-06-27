Источник: на Камчатке произошла авария на ТЭЦ

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На ТЭЦ-2 в Петропавловске-Камчатском произошла остановка турбины, без света остались более 63 тыс. жителей города.
Источник: на Камчатке произошла авария на ТЭЦ
  • © museum.rao-esv.ru

«Турбина на ТЭЦ-2 остановлена из-за свища на трубопроводе, нарушено энергоснабжение более 63 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова источника в региональных экстренных службах.

Отмечается, что на ТЭЦ вводится в строй резервное оборудование. 

По словам источника, работы должны быть завершены до 15:00 мск.

По данным МЧС, под отключение попали 96 многоквартирных домов и 42 социально значимых объекта.

Ранее в Якутии около 20 тыс. человек остались без электричества.

В марте URA.RU передавало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.

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