Эксперт оценил эксперимент по тестированию оплаты налога для самозанятых с помощью приложения

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Председатель исполнительного комитета общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» Артём Кирьянов заявил, что эксперимент по тестированию оплаты налога для самозанятых с помощью мобильного приложения направлен на создание максимально комфортной системы.
Эксперт оценил эксперимент по тестированию оплаты налога для самозанятых с помощью приложения
  • © Jaap Arriens
  • globallookpress.com

«Налоговая служба здесь выступает в роли сервисного блока, внедряя самые современные технологии — не только по российским, но и по международным стандартам», — отметил Кирьянов в беседе с ФАН.

По его словам, одной из главных задач данного эксперимента является упрощение «контакта налогоплательщика с налоговыми органами».

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ведомство с 1 января 2019 года протестирует новый налог на самозанятых в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.

Для уплаты налога планируется создать специальное мобильное приложение. Установив его, граждане смогут заниматься определёнными видами деятельности, не регистрируясь в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей, не представляя отчётности и не уплачивая никаких других налогов.

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