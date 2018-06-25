Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»

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Симоновский суд Москвы продлил на год испытательный срок блогеру Алексею Навальному по делу «Кировлеса».
Суд продлил Навальному испытательный срок на год по делу «Кировлеса»
  • РИА Новости

«Представление удовлетворить», — приводит РИА Новости слова судьи Светланы Туманиной.

Навальный также обязан являться в органы ФСИН четыре раза в месяц — каждый рабочий понедельник.

Согласно закону во время испытательного срока необходимо регулярно посещать контролирующий орган и уведомлять его в случае смены места жительства.

Летом 2017 года суд взыскал с Навального 2,1 млн рублей в пользу компании «Кировлес».

В 2013 году Навального приговорили к пяти годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Позднее приговор был отменён.

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